Se postula Keiko Fujimori por cuarta ocasión para la presidencia de Perú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 22:05:11

Lima, Perú, a 30 de octubre de 2025.- Por cuarta ocasión, Keiko Fujimori, se postulará para la presidencia de Perú en las elecciones de 2026.

La heredera política del expresidente Alberto Fujimori, quien dirigió el país del año 1990 a 2000, anunció este jueves su candidatura por el conservador Fuerza Popular.

“Quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la Presidencia de la República", expresó Fujimori antes cientos de simpatizantes durante un acto partidario en Trujillo.

De acuerdo a los primeros sondeos, Keiko se encuentra entre las favoritas para ganar las elecciones presidenciales el próximo 12 de abril.

“El objetivo es liderar y rescatar al Perú de la violencia. Yo creo que tenemos la capacidad de enfrentar a ese terrorismo urbano (...) Hay que salir a las calles con las fuerzas armadas", aseveró.

Cabe resaltar que Fujimori se postuló en 2011, 2016 y 2021. En esas tres elecciones perdió en segunda vuelta.

Su padre, Alberto Fujimori falleció en septiembre del año pasado meses después de que fuera liberado de prisión, tras cumplir 16 años de una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos durante su mandato, por un indulto humanitario.