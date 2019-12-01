Se infectan casi 100 pasajeros de norovirus durante crucero de Royal Caribbean

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 14:04:43

Miami, Florida, a 3 de octubre de 2025.- Casi 100 personas resultaron infectadas por norovirus, el cual les causó una gastroenteritis aguda, en el crucero Serenade of the Seas, de la línea Royal Caribbean, por lo que arribó al puerto de cruceros PortMiami. Dicho viaje inició el pasado 19 de septiembre en San Diego y tiene como destino final Miami.

De acuerdo a información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el miércoles 94 de los mil 874 pasajeros y 4 de los 883 tripulantes manifestaron síntomas gastrointestinales de diarrea y vómito.

Después de que el brote fuera reportado oficialmente desde el pasado domingo al Programa de Saneamiento de Buques (VSP), del CDC, ese mismo día, informaron que ya se habían realizado algunas acciones con la finalidad de controlar la enfermedad, como limpiezas intensificadas, desinfección profunda, recolección de muestras fecales y aislamiento de los enfermos.

A los pasajeros también se les recomendó lavarse las manos constantemente y evitar aéreas comunes si presentaban síntomas.

Hasta el momento, el itinerario no ha sido modificado, por lo que el barco hizo una escala en Cartagena, Colombia, el pasado 29 de septiembre y continúa el rumbo a Miami.

La mayoría de los pasajeros se mantienen asintomáticos y gracias a que se activaron los protocolos de inmediato, se limitó la propagación.

Serán las autoridades portuarias y sanitarias de Miami, las que determinen las condiciones para desembarcar a los afectados y verificarán que el barco cumpla con todos los estándares antes de que se le permita la salida o sea atendió en el puerto.

Cabe resaltar que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo, en julio de la presente anualidad, el Navigator of the Seas, también de Royal Caribbean, también tuvo un brote del mismo virus.