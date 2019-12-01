Se han cancelado más de 300 mil visas en EU durante el segundo mandato de Trump

Washington, Estados Unidos, a 20 de octubre de 2026.- La política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump ha derivado en la cancelación de más de 300 mil visas desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, como parte de las medidas de su administración para reforzar la vigilancia sobre ciudadanos extranjeros que ingresan o permanecen en el país.

De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca, entre los permisos revocados se encuentran al menos 4 mil relacionados con casos de turismo de parto y 6 mil correspondientes a estudiantes extranjeros señalados por cometer delitos o tener presuntos vínculos con el terrorismo.

El gobierno estadounidense también ha endurecido los requisitos para obtener determinados permisos migratorios. En el caso de las visas de trabajo H-1B, se estableció una condición de pago de 100 mil dólares para las solicitudes sujetas a la nueva disposición, además de modificaciones en el mecanismo de selección de aspirantes.

Para el año fiscal 2027, las autoridades reportaron una reducción de 38 por ciento en las inscripciones para el programa H-1B bajo el nuevo sistema basado en méritos, con el que también se eliminó el procedimiento de selección aleatoria.

Las restricciones alcanzan otros trámites consulares. Entre las medidas anunciadas se encuentran la aplicación de fianzas de hasta 15 mil dólares para solicitudes de ciudadanos de países considerados de alto riesgo, así como la revisión de las redes sociales de quienes solicitan visas de estudiante.

Estas acciones forman parte de la estrategia migratoria impulsada por Trump, que busca reforzar los controles de ingreso y aumentar la supervisión de los extranjeros. La administración sostiene que las medidas están dirigidas a combatir el fraude, las actividades delictivas y los riesgos para la seguridad nacional.