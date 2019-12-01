Se firmó el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, con el que se le puso fin a décadas de conflicto 

Fecha: 8 de Agosto de 2025
Washington, Estados Unidos, a 8 de agosto de 2025.- Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de paz el día de hoy, acto oficial que se llevó a cabo en la Casa Blanca, donde Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, Nikol Pashinian, ministro de Armenia, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmaron un acuerdo para frenar la guerra que se tenía entre estos dos países por décadas. 

"Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro", comentó Trump. “Tendrán una muy buena relación… Si no, llámenme y lo arreglaré", agregó. 

"Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener todos los combates para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, y respetar la soberanía y la integridad territorial del otro", concluyó. 

Ante esto, Aliyev y Pashinian, se estrecharon la mano, y agregaron que planean enviar una carta, para promover la nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz.

