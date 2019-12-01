Se estrella avión cisterna de EU en Irak

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 22:21:26

Bagdad, Irak, a 12 de marzo de 2026.- Un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se desplomó este jueves en el oeste de Irak durante operaciones militares en la región, mientras que una segunda aeronave involucrada en el incidente logró aterrizar de manera segura, informó el ejército estadounidense.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el accidente no fue consecuencia de un ataque enemigo ni de fuego aliado. En un comunicado, el mando militar detalló que una de las aeronaves cayó en territorio iraquí, mientras que la otra logró descender sin contratiempos.

La aeronave accidentada es un KC-135, modelo utilizado para reabastecimiento en vuelo. Con este hecho, suman cuatro los aviones militares estadounidenses perdidos desde el inicio de la operación “Furia Épica”, una ofensiva lanzada contra Irán. Previamente, tres cazas F-15 fueron derribados por fuego amigo en espacio aéreo de Kuwait.

El Centcom señaló que las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del incidente. “Se proporcionarán más detalles conforme avance la investigación”, indicó el organismo, que también pidió paciencia mientras se notifica a las familias de los militares involucrados.

De forma extraoficial, un funcionario estadounidense declaró a la agencia Reuters, bajo condición de anonimato, que en el avión viajaban seis integrantes del servicio militar. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo víctimas.

Sin embargo, horas más tarde, el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, una milicia iraquí alineada con Irán, afirmó que el avión cisterna estadounidense habría sido impactado por un misil disparado por grupos de la resistencia en el oeste de Irak, lo que habría provocado su caída y la muerte de toda la tripulación.

Antes del incidente, el Pentágono informó que, desde el inicio de la operación “Furia Épica” el pasado 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses han atacado más de seis mil objetivos relacionados con Irán.