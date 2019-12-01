Se desploma helicóptero en el Monte Kilimanjaro, en Tanzania, dejando 5 personas sin vida

Dodoma, Tanzania, a 25 de diciembre de 2025.- Cinco personas perdieron la vida tras el desplome de un helicóptero en el Monte Kilimanjaro, en Tanzania, informó la Autoridad de Aviación Civil del país. De acuerdo con reportes preliminares, la aeronave habría estado involucrada en una operación de auxilio médico en una de las rutas de ascenso más transitadas del macizo africano.

Las víctimas fueron identificadas como un guía y un médico de nacionalidad tanzana, el piloto originario de Zimbabue y dos turistas procedentes de la República Checa, según confirmaron autoridades de Parques Nacionales. El accidente ocurrió cerca del campamento Barafu, a una altitud aproximada de 4 mil 700 metros sobre el nivel del mar.

Aunque las causas del siniestro aún no han sido establecidas, las autoridades iniciaron una investigación bajo protocolos internacionales para determinar si influyeron factores climáticos, técnicos o operativos. El impacto dejó la aeronave completamente destruida.

El Kilimanjaro, la montaña más alta de África, recibe a miles de excursionistas cada año, lo que ha incrementado la necesidad de servicios de evacuación aérea ante emergencias médicas. Sin embargo, especialistas señalan que los vuelos en zonas de alta montaña representan un reto considerable debido a las condiciones extremas y la baja densidad del aire.