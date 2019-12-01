Se descarrila tren en Texas; al parecer transportaba material peligroso

Se descarrila tren en Texas; al parecer transportaba material peligroso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 20:33:42
Palo Pinto, Texas, a 12 de agosto de 2025.- Un accidente se registró en el condado de Palo Pinto, en donde un tren que al parecer transportaba materiales peligrosos se descarriló, en el que al menos 35 vagones se salieron del carril.

De acuerdo a los servicios de emergencia del condado, se trata de un tren de Union Pacific y el descarrilamiento ocurrió sobre un puente ferroviario en Coalville Road, cerca de Gordon, Texas.

Por medio de imágenes que han compartido en redes sociales,se observa cómo quedaron prensados y destrozados los vagones del tren después del incidente, mientras que una nube de humo los cubría.

Bomberos llegaron a atender la emergencia e informaron que a pesar de lo alarmante que se vio el accidente, no se reportó ninguna persona lesionada.

Aunque se habla de que el tren transportaba material peligroso, aún no ha sido confirmada esta información de manera oficial, pero personal de materiales peligrosos de Union Pacific, acudieron a evaluar la situación, además de que realizan los trabajos con precaución.

 

 

 

