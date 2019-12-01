En traslado de reos, choca vehículo militar en Tamaulipas; hay 14 lesionados

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 10 de septiembre de 2025.- Un vehículo militar en el que eran transportadas personas privadas de la libertad, una motocicleta y una camioneta cerrada protagonizaron un fuerte choque en el municipio de Ciudad Victoria, que dejó el saldo de 14 personas lesionadas.

El hecho se registró en el entronque del libramiento Naciones Unidas y la carretera Soto La Marina, a donde se trasladaron inmediatamente policías estatales, ministeriales y militares, debido a que se decía que se trataba de un intento de fuga de los presos.

Según información de la Vocería de Seguridad, indicaron que entre los lesionados se encontraban cuatro militares, dos civiles y ocho reos, además de que en el accidente estuvieron involucrados un vehículo blindado Ocelotl de la Secretaría de la Defensa Nacional, una camioneta particular color blanco Ford Escape y una motocicleta Italika.

A pesar de que las autoridades no ofrecieron muchos detalles sobre el percance, solamente precisaron que debido a que se trataba del traslado de reclusos, se tuvo que realizar una intensa movilización de autoridades federales y estatales.