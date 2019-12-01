Lluvias dejan sin vida a una menor en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 09:47:53

La Concordia, Chiapas, a 10 de septiembre 2025.- Una niña de 9 años perdió la vida a causa de las fuertes lluvias que se han registrado en el estado de Chiapas en los últimos días.

De acuerdo con información oficial, el pasado 9 de septiembre, las precipitaciones en el municipio de La Concordia provocaron un deslizamiento de tierra que sepultó la casa de la pequeña Juana, ubicada en una ladera de la comunidad de Nuevo Tenejapa.

Tras las labores de rescate, la Secretaría de Protección Civil informó que el cuerpo de la menor fue llevado a la colonia Nuevo Paraíso para los servicios funerarios según los usos y costumbres de su comunidad.

Además, se dio a conocer que se realizaron los rescates de cinco personas por el deslizamiento de la ladera que provocó la muerte de la niña Juana.

Por otra parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez reportó que se desbordó un río en el municipio, lo que provocó inundaciones en varias zonas.