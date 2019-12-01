Condenan a exgobernador de Nayarit por falsificación de documentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 10:53:55

Tepic, Nayarit, a 10 de septiembre de 2025.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, dio a conocer que el exgobernador Roberto “N”, recibió fallo condenatorio por el delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso.

El exmandatario quien estuvo en el cargo del 2011 al 2017, se encuentra recluido desde junio de 2021 en el Cefereso número 4 “El Rincón”, donde ya enfrentaba diversos procesos penales por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

Será este jueves 11 de septiembre, cuando el tribunal determinará la pena que tendrá que cumplir el exfuncionario nayarita por este nuevo delito.

Aunque su defensa no ha confirmado alguna acción, podría interponer recursos legales contra el fallo.

Asimismo, la dependencia indicó que conforme las etapas procesales lo permitan, seguirán dando a conocer información, al ser un tema de interés social