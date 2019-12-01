Se derrumba residencia de personas de la tercera edad en Brasil; hay dos fallecidos y 10 más sepultados  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 10:24:03

Rio de Janeiro, Brasil, a 5 de marzo de 2026.- Este jueves se derrumbó una residencia de ancianos en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, dejando el saldo de al menos dos personas sin vida y otras 10 bajo los escombros.

De acuerdo a información del Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais, eran 29 personas las que se encontraban dentro de la vivienda durante la madrugada que fue cuando ocurrió el colapso.

Mientras realizaban las labores de rescate, los bomberos lograron sacar 8 personas con vida, mientras que se desconoce el estado de las que se encuentran bajo los escombros.

Asimismo, vecinos de la zona ayudaron a sacar a nueve personas, entre ellas dos cuidadores y siete ancianos, que se encontraban en una zona que no resultó afectada.

En el lugar, trabajan más de 40 bomberos militares, con el apoyo de caninos para seguir rescatando a las personas de la tercera edad.