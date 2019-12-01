Se derrumba parte de un edificio de departamentos en Nueva York por explosión de gas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 09:24:01

Nueva York, Estados Unidos, a 1 de octubre de 2025.- El edificio de departamentos de 20 pisos Mitchel Houses, se derrumbó la mañana de este miércoles, debido a una explosión de gas que colapsó un conducto de incinerador en el Bronx de la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a información del Departamento de Bomberos de la ciudad, hasta el momento no hay informes de heridos, solamente una de las esquinas del edificio quedó hecha escombros.

El alcalde, Eric Adams, indicó a través de sus redes sociales, que las autoridades correspondientes ya se encontraban en la zona realizando una evaluación completa de los daños.

“Neoyorquinos, me han informado sobre la situación de emergencia que está teniendo lugar en el área de Mott Haven del Bronx. Estamos recibiendo una evaluación completa del personal de emergencias y seguiremos brindándoles actualizaciones. Por su seguridad, eviten la zona”.

La policía de la ciudad, dijo que fue alrededor de las 08:00 horas que recibió la alerta en el número de emergencias, donde indicaban el derrumbe en una construcción.

Por medio de videos que circulan en redes sociales, se observa una nube de polvo muy alta sobre la cuadra donde ocurrió el incidente, además del edificio dañado de una esquina desde la plata baja, hasta el techo.