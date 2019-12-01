Se derrumba edificio en construcción en Nairobi, Kenia; hay personas atrapadas bajo escombros

Se derrumba edificio en construcción en Nairobi, Kenia; hay personas atrapadas bajo escombros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 13:18:20
Nairobi, Kenia, a 2 de enero 2026.- Un edificio en construcción de varios pisos de altura colapsó en la ciudad de Nairobi, Kenia y dejó un número desconocido de personas atrapadas bajo los escombros.

Por lo anterior, un equipo de rescate y personal de la Cruz Roja se movilizó al sitio para comenzar con las labores de auxilio.

"Un equipo de respuesta de varias agencias está en el lugar gestionando la situación", indicó Cruz Roja de Kenia en un comunicado.

Asimismo, los rescatistas comentaron que aún se desconoce el número de víctimas, pero admitieron que se espera que sea elevado.

Cabe mencionar que los derrumbes de edificios en la capital keniata son comunes, ya que ante la alta demanda de vivienda, los constructores suelen ignorar las regulaciones o incumplir los códigos de construcción.

La Autoridad Nacional de Construcción encontró que el 58% de los edificios en Nairobi no eran habitables.

