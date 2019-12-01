Se accidenta autobús con turistas en nueva York; hay varias personas fallecidas y heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 17:26:11
Genesse, Nueva York, a 22 de agosto de 2025.- Un accidente se registró en el que terminó volcado un autobús en el que viajaban 52 personas, entre ellos varios niños, los cuales regresan de haber visitado las cataratas del Niágara, dejando varias víctimas mortales, así como heridos.

Los hechos se registraron en una autopista al norte del estado de Nueva York, que de acuerdo a las primeras indagatorias, fue al tomar la salida de Pembroke, al este de Búfalo, donde el autobús perdió el control de la unidad por razones que hasta el momento se desconocen y tras querer controlar la situación terminó volcado en una cuneta, lo que provocó que varias personas perdieran la vida, así como que otras quedaran heridas y atrapadas.

"Hay varios heridos graves y, según acaba de anunciar la policía del estado de Nueva York, varios muertos", dio a conocer Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie.

De acuerdo a las autoridades, los turistas son de nacionalidad india, china y filipina y supuestamente viajaban a la ciudad de Nueva York, esto según información del portavoz de la policía estatal, James O´ Callaghan.

Los heridos fueron llevados a diferentes hospitales de la región para recibir la atención médica necesaria.

 

