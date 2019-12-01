Sanciones de EEUU a Cuba incumplen Carta de Naciones Unidas, acusa la ONU

Ginebra, Suiza, a 13 de febrero 2026.- La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), indicó que Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba, con las cuales causa el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua de la isla.

"Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país", dijo la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, aseveró que “los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos".

Además, en el ámbito sanitario, el organismo recordó que el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de urgencias se ve comprometido, al igual que la producción o almacenamiento de vacunas, de productos sanguíneos y otros medicamentos sensibles a la temperatura.

"Si la cadena de frío se rompe entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente", recalcó la portavoz.

De igual forma, la ONU enfatizó que las sanciones estadounidenses impiden que el propio Estado cubano cumpla con su obligación de atender las necesidades de los más vulnerables, aunque recalcó que corresponde a las autoridades hacer lo posible para que haya una medicación y una desescalada de este enfrentamiento.