Sánchez adelanta elecciones generales en España tras derrota en el Congreso; esta es la nueva fecha

Sánchez adelanta elecciones generales en España tras derrota en el Congreso; esta es la nueva fecha
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 08:59:28
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Madrid, España, a 5 de octubre 2026.- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español adelantó las elecciones generales en el país, luego de que el Congreso rechazó sus medidas contra la crisis de la vivienda.

A través de un comunicado oficial, el dirigente izquierdista anunció que los comicios se llevarán a cabo el próximo 29 de noviembre.

“He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales el 29 de noviembre”, declaró el líder del partido socialista español desde el Palacio de Moncloa.

Igualmente, el presidente Sánchez consideró que su instituto político necesita más apoyo popular, a fin de lograr pasar las reformas pendientes y reducir los niveles de desigualdad.

"Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Tener una mayoría mucho más amplia, progresista”, dentro del Parlamento, afirmó el mandatario español.

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