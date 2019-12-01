Sale segunda flotilla humanitaria con rumbo a Gaza, a pesar de bloqueo israelí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 10:19:32

Roma, Italia, a 2 de octubre 2025.- Una segunda flotilla compuesta de nueve barcos salió desde Italia con rumbo a la Franja de Gaza con la intención de llevar ayuda humanitaria a los gazatíes, a pesar del bloqueo del Ejército israelí, que ya detuvo a la flotilla Global Sumud.

La segunda misión está formada por ocho veleros del colectivo "Thousand Madleens to Gaza" que salieron el pasado sábado desde el Catania (sur) y por el barco de pasajeros "Conscience", de la "Freedom Flotilla", que partió de Otranto (sur) con 92 tripulantes.

Se dio a conocer que, al corte de esta edición, veleros se encuentran al sur de la isla de Creta, en Grecia,

La intención, según confirman a EFE los mismos, es "seguir hacia Gaza para romper el bloqueo" de las autoridades israelíes.

Cabe señalar que horas antes, buques israelíes le cortaron el paso a 43 naves que formaban parte de Global Sumud Flotilla, que había cruzado el Mediterráneo tras salir de puertos de España, Túnez e Italia.