Sacerdote pierde la vida tras caerle crucifijo durante misa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 21:34:36

Guayaquil, Ecuador, 18 de octubre de 2026.- El presbítero Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de 53 años, falleció tras ser impactado por un crucifijo de madera en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

El evento ocurrió mientras el religioso oficiaba la eucaristía, la cual estaba siendo transmitida en directo a través de redes sociales.

Las imágenes documentaron el momento exacto en que, tras concluir su homilía, el sacerdote se dispuso a iniciar la consagración. En ese instante, el ornamento pesado anclado a espaldas del presbiterio cedió, golpeándolo de manera letal en la cabeza.

Durante la transmisión en vivo se registraron las reacciones inmediatas de los feligreses presentes, quienes corrieron a auxiliarlo e hicieron llamados urgentes a los servicios de emergencia médica.

La Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado oficial, avalado por el arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera, para confirmar el deceso de Sánchez Molinari.

El párroco era originario de la ciudad de Cuenca y formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor. Aunque la autoridad eclesiástica expresó sus condolencias a familiares y feligreses, el reporte no brindó detalles técnicos sobre las causas que originaron la falla en el sistema de fijación del crucifijo.