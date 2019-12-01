Rusia y Ucrania intercambiarán 500 prisioneros de guerra esta semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 11:19:27

Ginebra, Suiza, a 5 de marzo 2026.- Ucrania y Rusia acordaron intercambiar 500 prisioneros de guerra, como parte del acuerdo alcanzado durante recientes negociaciones en Ginebra.

Lo anterior lo confirmó el Gobierno ruso, que reveló que la primera parte del intercambio ya tuvo lugar.

"En el marco de los acuerdos alcanzados en Ginebra, un intercambio de prisioneros con Ucrania tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo. 500 por 500", escribió el negociador ruso y asesor del Kremlin Vladímir Medinski en su cuenta de Telegram.

Minutos antes, el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia de prensa TASS, anunció que 200 prisioneros de guerra rusos habían sido intercambiados el jueves por el mismo número de soldados ucranianos detenidos en la guerra.

Según una fuente cercana a la situación, este intercambio es el resultado de "un proceso de negociación complejo" que contó con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.