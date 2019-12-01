Kiev, Ucrania, 23 de octubre de 2026.- Rusia y Ucrania acordaron establecer una tregua temporal en la ciudad de Oleshky, ubicada en una zona de Ucrania bajo control ruso, para permitir la llegada de ayuda humanitaria y facilitar la salida de civiles que permanecen en el lugar.

El acuerdo contempla detener los ataques en esa zona a partir del 27 de octubre, con el objetivo de llevar alimentos, medicinas y agua a los habitantes, además de habilitar rutas seguras para quienes deseen abandonar la ciudad. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, participó en las gestiones para alcanzar el acuerdo.

La situación en Oleshky es preocupante, ya que antes de la guerra vivían alrededor de 24 mil personas, pero actualmente quedan entre mil 700 y 2 mil habitantes, en su mayoría adultos mayores. De acuerdo con los reportes, la población enfrenta escasez de alimentos, medicamentos y agua potable.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos preparan nuevas conversaciones de paz para la primera mitad de noviembre, posiblemente en Abu Dabi. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo para detener los combates en todo el territorio ucraniano.