Rusia y EEUU retoman el contacto tras envío de nuevo plan de paz en Ucrania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 11:49:31
Moscú, Rusia, a 26 de diciembre 2025.- El gobierno de Rusia anunció que ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

"Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El funcionario ruso indicó que el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov participó en las pláticas con “varios interlocutores” estadounidenses.

Además, el portavoz destacó que el emisario de su país para Ucrania, Kiril Dmítriev, "informó al presidente sobre los resultados de su viaje a Estados Unidos, sobre sus contactos con los americanos".

Añadió que rusos y estadounidenses "acordaron continuar el diálogo".

Por otra parte, Peskov insistió en que cualquier comentario a la prensa puede "repercutir negativamente en la marcha del proceso negociador".

