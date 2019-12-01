Rusia, Ucrania y EEUU se reunirán de nueva cuenta para buscar fin de la guerra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 08:42:19
Kiev, Ucrania, a 13 de febrero 2026.- Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunirán de nueva cuenta los días 17 y el 18 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra, para buscar llegar a un acuerdo de paz, confirmó el negociador ucraniano Rustem Umérov.

El envidado de Kiev adelantó que en la delegación de su país estarán el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov; el líder del grupo parlamentario gubernamental, David Arajamia; el viceministro de Exteriores, Andrí Kislitsia, y el número dos de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.

Asimismo, el ucraniano detalló que el equipo de negociadores fue elegido por el presidente Volodímir Zelensky para cubrir con garantías los aspectos “militar, político y de seguridad” de las negociaciones.

“Trabajaremos para que haya decisiones sustanciales dentro del marco definido por el jefe del Estado”, escribió Umérov, que agregó que el objetivo ucraniano es conseguir “una paz sólida y duradera”.

Cabe señalar que, según las tres partes, el principal obstáculo para lograr la paz es el reparto de la región de Donetsk del este de Ucrania.

