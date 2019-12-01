Rusia también lanza ultimátum a Ucrania

Rusia también lanza ultimátum a Ucrania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 12:18:08
Moscú, Rusia, a 22 de noviembre 2025.- Rusia lanzó un ultimátum al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en el cual le aseguró que continuar la guerra “carece de sentido” y, además, es “peligroso” para su Gobierno.

“La continuación (de la guerra) para ellos carece de sentido y es peligrosa. El régimen (de Kiev) debe tomar una decisión responsable y debe hacerlo ahora”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Además, el funcionario ruso subrayó que “el eficaz trabajo de las Fuerzas Armadas rusas debe convencer a Zelenski y a su régimen de que es mejor llegar a un acuerdo y hacerlo ahora. Mejor ahora que después”.

“El espacio para una libre toma de decisiones se reduce según va perdiendo territorio”, alertó.

En ese sentido, Peskov consideró que los recientes éxitos de Rusia en el campo de batalla “son la imposición a Zelenski y a su régimen de un arreglo pacífico del problema”.

Cabe señalar que, en la previa, el gobierno de Estados Unidos le dio un ultimátum al líder ucraniano para que acepte su plan de paz antes del próximo 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias.

