Rusia niega haber rechazado plan de Paz de Trump para Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:39:05

Moscú, Rusia, a 3 de diciembre 2025.- El Kremlin negó el haber rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, en las negociaciones que sostuvieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas (…) Es un proceso normal de búsqueda de compromisos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Además, el funcionario ruso aseguró que su país está dispuesto a reunirse con representantes de Estados Unidos “las veces que haga falta para alcanzar un arreglo pacífico”.

De igual forma, el portavoz de Putin también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su voluntad política para buscar una solución al conflicto en Ucrania.

Por otra parte, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que e líder ruso y Witkoff no habían logrado alcanzar un compromiso en sus negociaciones.

“Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, aseguró a la prensa rusa.