Rusia niega haber rechazado plan de Paz de Trump para Ucrania

Rusia niega haber rechazado plan de Paz de Trump para Ucrania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:39:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Moscú, Rusia, a 3 de diciembre 2025.- El Kremlin negó el haber rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, en las negociaciones que sostuvieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas (…) Es un proceso normal de búsqueda de compromisos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Además, el funcionario ruso aseguró que su país está dispuesto a reunirse con representantes de Estados Unidos “las veces que haga falta para alcanzar un arreglo pacífico”.

De igual forma, el portavoz de Putin también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su voluntad política para buscar una solución al conflicto en Ucrania.

Por otra parte, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que e líder ruso y Witkoff no habían logrado alcanzar un compromiso en sus negociaciones.

“Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, aseguró a la prensa rusa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en la autopista de Occidente deja al menos; una persona sin vida
Autoridades prometen mejorar seguridad en carreteras tras bloqueos de transportistas
Detienen a presunto generador de violencia en Chihuahua; tiene orden de extradición en EEUU
Plaza Arkana bajo fuego: doble homicidio desata rumores sobre el apellido Quintero
Más información de la categoria
40 horas laborales en México hasta el 2030; se reducirán gradulmente, afirma Gobierno de México
Salario mínimo en México subirá a 315.04 pesos en 2026; equivale a 9 mil 582 pesos mensuales
Indignación en Edomex: usan ambulancia del IMSS–Bienestar para cargar loseta
Claudia Sheinbaum cierra 2025 con 73% de aprobación, según encuesta QM–HMG
Comentarios