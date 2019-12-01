Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 13:52:09

Moscú, Rusia, a 18 de octubre 2026.- El gobierno de Rusia aseguró que nunca se cerró el acuerdo de tregua energética con Ucrania, que había sido anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por lo anterior, el Kremlin mencionó que no violó ningún tratado con el último bombardeo que lanzó sobre territorio ucraniano.

"No se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia no lo esté cumpliendo", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"¿Cuál es el alcance del alto el fuego energético y qué implica esto? ¿Se ha especificado?", preguntó a los periodistas.

Al no recibir ninguna respuesta reiteró que sus Fuerzas Armadas continúan con las operaciones militares tal y como se tienen planeadas.

Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre los ataques a ocho objetivos de infraestructura energética y de comunicaciones en Ucrania.