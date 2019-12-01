Rusia lanza ataque masivo contra Ucrania; reportan al menos 16 personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 17:44:10

Kiev, Ucrania, 16 de abril de 2026.- Autoridades ucranianas denunciaron que Rusia llevó a cabo un ataque a gran escala con cientos de drones y decenas de misiles balísticos y de crucero contra distintos puntos del país.

De acuerdo con los reportes, la ofensiva dejó al menos 16 personas muertas y más de 100 heridas, en lo que ha sido uno de los bombardeos más letales registrados en las últimas semanas.

El gobierno de Ucrania acusó que los ataques estuvieron dirigidos contra zonas civiles, lo que habría provocado el alto número de víctimas entre la población.

Por su parte, autoridades rusas sostuvieron que los objetivos de la operación eran instalaciones vinculadas a la producción de misiles y drones de largo alcance, negando que se tratara de agresiones deliberadas contra civiles.