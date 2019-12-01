Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 16:55:20

Kiev, Ucrania, 20 de noviembre de 2026.- Este viernes, Rusia lanzó un bombardeo masivo contra diferentes ciudades de Ucrania, con más de 400 drones y 110 misiles. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el ataque como uno de los mayores desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

De acuerdo con los primeros reportes, los ataques dejaron alrededor de ocho personas sin vida, principalmente en Kiev y Leópolis, además de cerca de 30 heridos, también se reportó que un hospital resultó impactado en Járkov.

Asimismo, hubo daños en instalaciones energéticas, vías férreas, rutas logísticas, edificios residenciales y tres puentes sobre el río Dniéper, en Kiev. Los ataques también provocaron cortes de servicios básicos, como electricidad, agua y calefacción, tanto en la capital como en otras regiones del país.

Por otra parte, Zelenski acusó a Moscú de lanzar nuevos ataques cada 20 o 30 minutos, con el objetivo de afectar a los equipos de rescate y emergencia mientras atendían los primeros impactos.