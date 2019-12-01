Rusia exige que se aclare el paradero de Nicolás Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 09:19:08

Moscú, Rusia, a 3 de enero 2026.- El gobierno de Rusia exigió que se aclare el paradero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país “por la fuerza” y como consecuencia de “la agresión estadounidense”.

“Exigimos esclarecer de inmediato esta situación”, manifestó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Asimismo, en su mensaje, la dependencia consideró que en caso de que la detención del mandatario venezolano y la primera dama sea “verdad”, constituye una “violación inaceptable” de la soberanía de un Estado independiente.

“Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU…Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independiente”, expresó el Ministerio de Exteriores en redes sociales.

En la previa, Moscú criticó la “agresión militar” de Washington contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.