Rusia advierte que militarización de Europa podría derivar en un conflicto

Rusia advierte que militarización de Europa podría derivar en un conflicto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 18:50:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Moscú, Rusia, a 2 de octubre de 2025.- El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Europa de intensificar las tensiones de manera “artificial” siguiendo instrucciones de Washington, con el objetivo de incrementar la compra de armamento estadounidense. Desde el Club Internacional de Debate de Valdai, realizado en Sochi, advirtió que la militarización del continente europeo “es un juego peligroso” que podría desembocar en conflictos armados y aseguró que la respuesta de Rusia sería inmediata y contundente.

Putin también se refirió a la posible entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, señalando que su uso no sería posible sin la participación directa de militares estadounidenses. De concretarse, dijo, representaría una nueva etapa en la escalada con Washington, aunque minimizó su impacto en el campo de batalla al afirmar que los sistemas rusos encontrarán la manera de neutralizarlos.

El líder del Kremlin acusó a Francia de cometer un “acto de piratería” por la detención de un petrolero en aguas internacionales y criticó la presión de Estados Unidos para restringir la compra de hidrocarburos rusos, recordando que China e India mantienen su cooperación energética con Moscú. Además, ironizó sobre las compras de uranio que Washington sigue haciendo a Rusia, mientras impulsa sanciones en otros sectores.

Respecto al conflicto en Medio Oriente, Putin sorprendió al señalar que Rusia podría respaldar propuestas del presidente estadounidense Donald Trump, siempre que conduzcan a la creación de dos Estados que convivan en paz. A la vez, rechazó que Rusia sea un “tigre de papel” y defendió a los avances de sus tropas en Ucrania, convencido de que Kiev acabará riéndose por el desgaste humano y militar que enfrenta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abuelita clama por el regreso de sus nietos desaparecidos
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Marina desmantela laboratorio clandestino valuado en 279 mdp en Durango
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, libertad bajo asedio: Balas del crimen desafían el legado heroico de la Constitución en plenas Fiestas Octubrinas
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Comando ataca pista avionetas y quema una aeronave en Parácuaro; es el segundo ataque contra pistas de la Tierra Caliente de Michoacán
Comentarios