Rusia advierte a la OTAN que podría usar armas nucleares si intentan bloquear el territorio de Kaliningrado

Moscú, Rusia, 30 de septiembre de 2026.- Rusia advirtió a la OTAN que podría recurrir a todo su arsenal, incluidas armas nucleares, si los países de la alianza intentan aislar o bloquear el territorio ruso de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania.

La advertencia fue difundida por embajadas rusas en distintos países europeos, entre ellas la de Irlanda, que acusó a la OTAN de preparar un posible bloqueo aéreo y marítimo de la región. Moscú señaló que consideraría cualquier intento de aislar Kaliningrado del resto de Rusia como una amenaza a su territorio.

En sus comunicados, las autoridades rusas también plantearon la posibilidad de realizar ataques preventivos contra centros de toma de decisiones de países miembros de la Alianza en una etapa temprana de un eventual conflicto.

La OTAN confirmó que recibió un mensaje de Rusia relacionado con Kaliningrado. Su secretario general, Mark Rutte, señaló que la alianza respondió que es una organización defensiva y pidió a Moscú detener las amenazas nucleares. También afirmó que actualmente no existe una amenaza inmediata contra el territorio de la OTAN.

Kaliningrado es un territorio ruso situado a orillas del mar Báltico y separado del resto de Rusia, por lo que se encuentra rodeado por países de la OTAN, principalmente Polonia y Lituania. Su ubicación y presencia militar lo han convertido en uno de los principales puntos de tensión entre Moscú y la alianza.