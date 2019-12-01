Ronald Johnson destaca coordinacion entre México y EU en combate a grupos delictivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 21:19:04

Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aseguró que los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen una estrategia coordinada para enfrentar delitos que afectan a las dos naciones.

En un pronunciamiento oficial difundido este martes, el diplomático señaló que las sanciones aplicadas recientemente por autoridades de ambos países reflejan el compromiso de Washington para combatir el tráfico de fentanilo y debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales.

Las medidas incluyen restricciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas con operaciones ilícitas. Johnson sostuvo que las autoridades buscan enviar una señal clara de que quienes obtengan beneficios mediante actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas o el robo de combustible enfrentarán consecuencias legales.

El embajador también destacó que la relación entre ambos gobiernos se desarrolla bajo un esquema de colaboración en el que participan tanto la administración del presidente Donald Trump como el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según afirmó, el objetivo es generar resultados concretos que contribuyan a mejorar la seguridad en ambos territorios.

Las declaraciones se produjeron después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el congelamiento de bienes asociados con la red investigada. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó el bloqueo de cuentas relacionadas con los involucrados, luego de detectar posibles irregularidades fiscales y movimientos de recursos de origen ilícito.

Con estas acciones, las autoridades de los dos países buscan afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y reforzar los mecanismos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional.