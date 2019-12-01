Ronald Johnson descarta ataques militares de EU contra México por designación de grupos delictivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 17:29:02

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas tiene como finalidad debilitar sus estructuras criminales mediante mecanismos financieros y legales, y no abrir la puerta a bombardeos en territorio mexicano.

Durante su participación en el Simposio Global de Inversionistas del Instituto Milken, el diplomático explicó que Washington busca utilizar herramientas como sanciones económicas y medidas contra el financiamiento del terrorismo para combatir las redes de estas organizaciones, cuya presencia se extiende más allá de México y Estados Unidos.

Johnson señaló que los grupos criminales también operan en Europa, Asia y Sudamérica, por lo que consideró necesario aplicar estrategias que permitan perseguir sus actividades y recursos a nivel internacional.

En este contexto, sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad atraviesa uno de sus mejores momentos, aunque reconoció que todavía existe margen para fortalecer el trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

El embajador también llamó a México y Estados Unidos a reconocer abiertamente su condición de socios y los intereses que comparten, al considerar que la seguridad y el desarrollo económico de ambas naciones están estrechamente relacionados.

Asimismo, advirtió sobre la influencia de China en México y afirmó que, desde su perspectiva, a ese país le beneficiaría que la nación mexicana enfrentara condiciones de inestabilidad e inseguridad, especialmente por su cercanía con la frontera estadounidense.

Finalmente, Johnson recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la imposibilidad de separar a ambos países debido a sus vínculos geográficos y económicos. En ese sentido, insistió en que el diálogo y la cooperación son fundamentales para avanzar en los desafíos compartidos.