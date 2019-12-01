Rompe en llanto al pedir perdón directivo de Miss Universo que insultó a mexicana Fátima Bosch

Rompe en llanto al pedir perdón directivo de Miss Universo que insultó a mexicana Fátima Bosch
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 12:02:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 5 de noviembre del 2025.- El presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, rompió en llanto en una conferencia de prensa que convocó para pedir disculpas a la participante mexicana Fátima Bosch por insultarla, luego de la polémica generada en la discusión pública.

Con voz entrecortada, Itsaragrisil  dejó en claro que no tuvo intención de dañar a nadie con los comentarios que realizó y se justificó con que ha habido mucha tensión en los últimos días por la organización del evento que tendrá lugar en Tailandia.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás (…) A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, afirmó.

El directivo de Miss Universo se dirigió a las concursantes de la edición 2025 de Miss Universo, al señalarles su arrepentimiento por lo ocurrido anteriormente.

“Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”, indicó el directivo.

Las declaraciones públicas de Nawat Itsaragrisil, se dan luego de que la mexicana Fátima Bosch, de 25 años, denunciara su frustración y decepción tras una discusión con dicho personaje, quien la llamó tonta y le gritó “¡cállate!”, por no postear en sus redes imágenes del país anfitrión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes
Localizan cuerpos en dos municipios con mensaje para director de Seguridad de Morelos
Alerta: Previene la SSP Michoacán a niñas y niños por juegos en la red
De milagro salva la vida conductor tras chocar en la Morelia-Salamanca; está grave 
Más información de la categoria
Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes
De milagro salva la vida conductor tras chocar en la Morelia-Salamanca; está grave 
Revelan jersey que utilizará México en el Mundial 2026; indumentaria divide opiniones
Presidente municipal de Pátzcuaro denuncia amenazas; pide apoyo federal en el municipio
Comentarios