Roberto Sánchez impugna elección en Perú y lleva el caso ante la CIDH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 21:56:16

Lima, Perú, a 1 de julio de 2026.- La disputa por la presidencia de Perú continúa pese a la conclusión del escrutinio oficial. El excandidato de izquierda Roberto Sánchez presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar el resultado de la segunda vuelta electoral, al sostener que existieron irregularidades en la votación de los peruanos residentes en el extranjero.

A través de un comunicado difundido por su partido, Juntos por el Perú, Sánchez argumentó que hubo un presunto fraude relacionado con los sufragios emitidos fuera del país y solicitó la intervención del organismo internacional para revisar el proceso.

La acción fue presentada apenas dos días después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el conteo oficial, el cual otorgó la victoria a Keiko Fujimori con el 50.13 por ciento de los votos, frente al 49.86 por ciento obtenido por Sánchez. La diferencia entre ambos candidatos fue inferior a los 50 mil sufragios.

El exaspirante presidencial sostiene que, si se excluyeran los votos emitidos en el extranjero, que favorecieron mayoritariamente a Fujimori, el resultado de la elección cambiaría a su favor.

Entre sus argumentos, asegura que durante la segunda vuelta se modificaron las reglas del proceso electoral al impedir la digitalización de las actas provenientes de los consulados peruanos, situación que, afirma, dificulta verificar con certeza los resultados de la votación realizada fuera del territorio nacional.

Previamente, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó una solicitud de Sánchez para anular esos sufragios al considerar que los señalamientos carecían de fundamento.

Desde antes de conocerse el resultado oficial, el político de izquierda había adelantado que no reconocería una eventual victoria de Keiko Fujimori y que acudiría a instancias internacionales al considerar vulnerados sus derechos políticos.

Está previsto que el Jurado Nacional de Elecciones proclame oficialmente a Fujimori como presidenta electa este viernes. Posteriormente, recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá la Presidencia el 28 de ese mismo mes, cuando sustituya al mandatario interino José María Balcázar para un periodo de gobierno que concluirá en 2031.