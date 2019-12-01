Roban anillo de oro de Napoleón Bonaparte; aseguran que "es patrimonio único de la historia"

Roban anillo de oro de Napoleón Bonaparte; aseguran que "es patrimonio único de la historia"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 13:07:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Genappe, Bélgica, a 19 de diciembre 2025.- Un anillo de oro de 18 quilates y cinco brillantes que perteneció a Napoleón Bonaparte fue robado de un museo ubicado en la ciudad de Genappe, Bélgica, informó la radiotelevisión pública RTBF.

Según los primeros reportes, un par de individuos forzó una ventana para acceder al Último Cuartel General de Napoleón, que funciona como museo de época.

Ya dentro del recinto, rompieron varias vitrinas para sustraer su contenido, según la línea de investigación de la Fiscalía provincial del Brabante Valón.

La pieza histórica fue recuperada durante la huida del emperador el 18 de junio de 1815, tras la batalla de Waterloo, en la que su ejército fue derrotado.

Además del anillo, fueron sustraídas varias piezas más de la colección dedicada a Napoleón Bonaparte.

El "valor histórico de los objetos sustraídos supera su valor económico" y "representa un patrimonio único de la historia europea", según la Provincia del Brabante Valón, propietaria del museo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Desarticulan laboratorio clandestino en Durango con valor de 2 mil 75 millones de pesos en operativos de la SSPC
Identifican a mujer muerta en accidente en Zinapécuaro, Michoacán
Al menos 40 niños se intoxican en guardería de Guasave, Sinaloa; abren investigación
Más información de la categoria
Trump no descarta una guerra contra Venezuela
Dolor e incertidumbre: restos de víctimas del accidente aéreo en Toluca aún no son entregados a familiares
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Latente, retorno de Caravana Coca-Cola a Morelia en 2026: Thelma Aquique
Comentarios