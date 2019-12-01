Roban anillo de oro de Napoleón Bonaparte; aseguran que "es patrimonio único de la historia"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 13:07:21

Genappe, Bélgica, a 19 de diciembre 2025.- Un anillo de oro de 18 quilates y cinco brillantes que perteneció a Napoleón Bonaparte fue robado de un museo ubicado en la ciudad de Genappe, Bélgica, informó la radiotelevisión pública RTBF.

Según los primeros reportes, un par de individuos forzó una ventana para acceder al Último Cuartel General de Napoleón, que funciona como museo de época.

Ya dentro del recinto, rompieron varias vitrinas para sustraer su contenido, según la línea de investigación de la Fiscalía provincial del Brabante Valón.

La pieza histórica fue recuperada durante la huida del emperador el 18 de junio de 1815, tras la batalla de Waterloo, en la que su ejército fue derrotado.

Además del anillo, fueron sustraídas varias piezas más de la colección dedicada a Napoleón Bonaparte.

El "valor histórico de los objetos sustraídos supera su valor económico" y "representa un patrimonio único de la historia europea", según la Provincia del Brabante Valón, propietaria del museo.