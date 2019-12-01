Roban 600 objetos históricos del Museo de Bristol; buscan a 4 sospechosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:17:06

Bristol, Inglaterra, a 11 de diciembre 2025.- Más de 600 objetos históricos con un “gran valor cultural” fueron robados del Museo de Bristol, en Inglaterra, informó la Policía Británica, que agregó que buscan a cuatro sospechosos.

"El robo de tantos objetos de gran valor cultural supone una pérdida considerable para la ciudad", declaró Dan Burgan, el agente encargado de la investigación.

Por lo anterior, las autoridades solicitaron ayuda para identificar a los criminales, y difundieron imágenes de cuatro hombres.

Según información oficial, durante la madrugada del pasado 25 de septiembre, los individuos entraron por la fuerza al edificio que alberga la colección dedicada al Imperio Británico y la Commonwealth del Museo de Bristol.

"Estos objetos, muchos de los cuales fueron donados al museo, forman parte de una colección que ofrece una visión de una parte compleja de la historia británica, y esperamos que el público pueda ayudarnos a llevar a los responsables ante la justicia", añadió el oficial.

Cabe señalar que, de acuerdo con la página web del museo indica que la colección documenta "los vínculos entre Reino Unido y los países del Imperio británico desde finales del siglo XIX hasta la actualidad" e incluye "efectos personales, recuerdos, fotografías y documentos de británicos que vivieron y trabajaron en las colonias".