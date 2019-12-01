Revisan a más de 55 millones de personas con visa en EU; gobierno de Trump busca posibles infracciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 22:16:38

Washington, Estados Unidos, a 21 de agosto de 2025.- El Gobierno de Estados Unidos, está realizando una revisión de más de 55 millones de extranjeros con visas vigentes, en busca de posibles infracciones, con las que se podrían anular los documentos o ser deportados del país.

“El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", indicó un funcionario.

Asimismo, detalló que lo que se revisa es "toda la información disponible, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad".

Según la dependencia, en caso de que se encuentre, violaciones migratorias, la visa será cancelada y si el titular se encuentra dentro del país, quedará expuesto a la expulsión de Estados Unidos.

Hasta el momento, han sido canceladas una gran cantidad de visas por parte del Departamento de Estados, esto como parte de la restrictiva política migratoria del gobierno de Donald Trump.