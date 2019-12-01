Revelan sede para la Reunión en Defensa de la Democracia 2027

Revelan sede para la Reunión en Defensa de la Democracia 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 13:17:20
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Barcelona, España, a 18 de abril 2026.- Se dio a conocer que por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México será el anfitrión de la próxima Reunión en Defensa de la Democracia en 2027.

Lo anterior lo mencionó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su discurso de bienvenida al foro multilateral de gobiernos progresistas.

El socialista hizo una mención particular a la jefa del Ejecutivo federal por “haber propuesto a México para ser la sede de la próxima reunión en el año 2027, cuando fijemos una fecha”.

Dicho evento se realiza este año en la ciudad de Barcelona, y asegura ser en defensa de la multilateralidad, en pos de la lucha por la igualdad y para construir un sistema de democracia tecnológica que proteja a la sociedad de la desinformación, el odio y la violencia.

En la reunión estuvieron presentes las delegaciones de los 20 países presentes, entre ellos 15 presidentes y primeros ministros, como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia y Yamandú Orsi, de Uruguay.

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