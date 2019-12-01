Revelan integrantes de la Junta Ejecutiva de Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 10:47:19
Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de enero 2026.- Estados Unidos, anunció que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.

Además de Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

De acuerdo con la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital”.

De igual forma, se anunció que el alto representante para Gaza será el búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue ministro de Exteriores de su país y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

Igualmente, se indicó que Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense.

