Revela Trump que se está construyendo un complejo militar en la Casa Blanca; estará debajo del salón de baile

Washington, Estados Unidos, a 29 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su administración desarrolla un proyecto de infraestructura militar subterránea en la Casa Blanca, como parte de las obras que acompañan la construcción de un nuevo salón de baile en el recinto oficial.

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario explicó que el complejo avanza conforme a lo previsto. "Los militares están construyendo un enorme complejo bajo el salón de baile, y eso está en obras, y nos está yendo muy bien, así que vamos adelantados al cronograma", afirmó.

Trump detalló que esta instalación tendría funciones de resguardo ante posibles amenazas, al señalar que "en realidad, el salón de baile sirve de refugio para todo lo que los militares han construido debajo, incluso frente a drones u otras cosas".

El proyecto forma parte de una transformación más amplia en la sede presidencial. En octubre pasado, se ordenó la demolición de un ala del edificio mediante el uso de maquinaria pesada, con el objetivo de levantar en su lugar un nuevo salón de baile con capacidad para albergar hasta mil invitados en eventos oficiales, como recepciones y cenas con líderes internacionales.

Considerada como una de las intervenciones más ambiciosas en la residencia ejecutiva en más de un siglo, la obra ha incrementado de manera significativa su presupuesto. Inicialmente estimado en 200 millones de dólares, el costo proyectado se ha elevado a 400 millones, recursos que, según se informó, provienen de donaciones privadas.