Revela encuesta que solo el 36% de estadounidenses aprueban la labor de Trump

Washington, Estados Unidos, a 24 de marzo de 2026.- La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró una caída reciente y alcanzó su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, en un contexto marcado por el aumento en los precios del combustible y el descontento social ante la guerra contra Irán.

De acuerdo con una encuesta elaborada por Reuters/Ipsos, el 36 por ciento de los estadounidenses aprueba actualmente la gestión del mandatario, lo que representa una disminución frente al 40 por ciento reportado apenas una semana antes.

El sondeo también refleja un deterioro en la percepción sobre el manejo económico del gobierno. Solo el 29 por ciento de los encuestados respalda su desempeño en esta materia, mientras que la aprobación en torno al costo de la vida se reduce aún más, al ubicarse en 25 por ciento. Este rubro había sido uno de los principales ejes de su campaña presidencial.

El alza en los precios de la gasolina ha influido de manera significativa en la opinión pública, especialmente tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán ocurridos a finales de febrero. Este escenario ha incrementado la presión sobre la administración federal.

Especialistas consideran que los resultados evidencian un creciente nivel de inconformidad social. En ese sentido, la estratega republicana Amanda Makki subrayó la importancia de que el gobierno reconozca las dificultades económicas que enfrenta la población y ofrezca soluciones concretas.

En términos históricos, la aprobación de Trump se situaba en 47 por ciento al inicio de su mandato y posteriormente se mantuvo alrededor del 40 por ciento durante varios meses. Además, aún se mantiene por encima del punto más bajo registrado en su primera administración, de 33 por ciento, así como ligeramente por encima del mínimo alcanzado por su antecesor, Joe Biden, que fue de 35 por ciento.

En cuanto a la política exterior, la encuesta muestra una opinión dividida sobre la ofensiva contra Irán. Solo el 35 por ciento de los consultados respalda los ataques, mientras que el 61 por ciento expresa su desaprobación, lo que sugiere un rechazo mayoritario a esta estrategia.

El estudio, realizado en línea a nivel nacional, recabó la opinión de mil 272 adultos y cuenta con un margen de error de tres puntos porcentuales.