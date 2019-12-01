Rescatistas mexicanos reciben la presea "Héroes de Venezuela" por su labor tras el doble sismo

Rescatistas mexicanos reciben la presea "Héroes de Venezuela" por su labor tras el doble sismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 08:20:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Caracas, Venezuela, a 9 de julio 2026.- Los rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México que apoyaron en las labores humanitarias tras el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, recibieron la medalla “Héroes de Venezuela”, otorgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En compañía del  ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el canciller venezolano, Yván Gil, la mandataria interina entregó la presea a los uniformados, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

También estuvo presente el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés de la Cruz.

Además, tras la ceremonia, la sucesora de Nicolás Maduro indicó que entregaron tres perros al equipo mexicano para adiestrarlos en operaciones de rescate, de los cuales, uno se quedará en la República Mexicana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en LC, Michoacán aseguran 13 refrigeradores que habían sido robados a una empresa refresquera
Dronazos, quemas y enfrentamientos dejan un muerto y un herido en Zinapécuaro, Michoacán
Balaceras y bloqueos se apoderan de Zinapécuaro, Michoacán
Detienen en cateo a "El Satánico” por delitos contra la salud
Más información de la categoria
Dronazos, quemas y enfrentamientos dejan un muerto y un herido en Zinapécuaro, Michoacán
Balaceras y bloqueos se apoderan de Zinapécuaro, Michoacán
Abandonan a abuelito enfermo de cáncer en Palmira, Colombia
EEUU no abrirá investigación sobre homicidio de mexicano a manos de ICE
Comentarios