Rescatistas mexicanos reciben la presea "Héroes de Venezuela" por su labor tras el doble sismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 08:20:54

Caracas, Venezuela, a 9 de julio 2026.- Los rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México que apoyaron en las labores humanitarias tras el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, recibieron la medalla “Héroes de Venezuela”, otorgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En compañía del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el canciller venezolano, Yván Gil, la mandataria interina entregó la presea a los uniformados, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

También estuvo presente el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés de la Cruz.

Además, tras la ceremonia, la sucesora de Nicolás Maduro indicó que entregaron tres perros al equipo mexicano para adiestrarlos en operaciones de rescate, de los cuales, uno se quedará en la República Mexicana.