Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 22:17:08

Kiev, Ucrania, 23 de noviembre de 2026.- Un niño de 7 años fue rescatado después de permanecer alrededor de 14 horas atrapado bajo los escombros de un edificio residencial en Dímer, tras un ataque ruso ocurrido durante la madrugada del domingo 22 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, el ataque ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, hora local, y dejó al menos 11 personas sin vida.

El niño fue identificado como Davyd Korol y trasladado a un hospital, donde permanece estable bajo supervisión médica, sin embargo, varios reportes señalan que presenta una fractura de fémur.

Asimismo, fue rescatada una mujer de 79 años, identificada como Valentyna, quien permaneció alrededor de 22 horas atrapada en su departamento, ubicado en el primer piso del edificio.

El gobernador regional, Timur Tkachenko, informó que las labores de búsqueda continúan y que todavía no hay certeza sobre cuántas personas más podrían permanecer atrapadas.

El operativo de rescate ha sido interrumpido en varias ocasiones debido a las alertas antiaéreas y las amenazas de nuevos ataques, según denunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.