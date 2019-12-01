Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 08:56:33

Cartagena, Colombia. A 25 de noviembre 2026.- Todas las personas que permanecían retenidas en un supermercado de Cartagena, Colombia, fueron rescatadas durante la madrugada de este miércoles, luego de casi 17 horas de secuestro. El presidente del país, Abelardo de la Espriella, informó que el operativo concluyó con la muerte de uno de los presuntos responsables.

La intervención comenzó después de la medianoche, cuando policías, militares y elementos de fuerzas especiales ingresaron al establecimiento en medio de explosiones para liberar a las personas.

De acuerdo con la versión del presidente, el grupo de delincuentes llegó al supermercado la mañana del martes, luego de un intento fallido de robar un vehículo blindado que transportaba objetos de valor.

Durante el transcurso del día, las autoridades informaron sobre la liberación de alrededor de diez personas, en su mayoría mujeres adultas mayores. Sin embargo, no se determinó cuántos rehenes ni cuántos presuntos secuestradores había en el lugar.

El alcalde de Cartagena aseguró que todas las personas retenidas fueron liberadas sanas y salvas.