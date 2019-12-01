Rescatan a 16 menores que vivían aislados en condiciones infrahumanas en Ohio

Ohio, Estados Unidos, a 2 de julio de 2026.- Lo que comenzó como un operativo relacionado con otra investigación terminó por revelar uno de los casos de presunto maltrato infantil más impactantes registrados recientemente en Ohio. Autoridades localizaron a 16 menores de edad que, de acuerdo con las primeras indagatorias, permanecieron durante años prácticamente aislados del mundo exterior y viviendo en condiciones insalubres dentro de una vivienda en la comunidad rural de Hamden.

El hallazgo ocurrió el pasado 30 de junio, cuando agentes cumplimentaban una orden de cateo en un domicilio. Al ingresar, encontraron a los niños concentrados en una sola habitación cubierta de desechos humanos y rodeada de basura. Según las autoridades, los menores habrían pasado la mayor parte de los últimos cuatro años confinados en ese espacio.

Los niños, cuyas edades van de un año y medio a 18 años, presentaban severos signos de abandono. Investigadores señalaron que algunos tenían dificultades para hablar y que una joven de 18 años con discapacidad del desarrollo ni siquiera podía escribir su propio nombre.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, reconoció que las autoridades desconocían la existencia de los 16 menores, quienes tampoco estaban inscritos en el sistema escolar. Además, indicó que la familia aparentemente evitó durante años cualquier contacto con instituciones médicas o dependencias gubernamentales para mantenerlos ocultos.

Por su parte, el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, calificó la escena como "repugnante" y aseguró que las condiciones en las que vivían los menores eran peores que las de muchos animales de granja. Aunque confirmó que no se encontraron jaulas dentro de la vivienda, explicó que los niños permanecían casi todo el tiempo en una habitación de aproximadamente 3.6 por 3.6 metros.

Tras el rescate, siete menores fueron trasladados a hospitales de Columbus, dos de ellos mediante helicóptero debido a la gravedad de su estado. Uno permanecía en condición crítica, mientras que el resto recibió atención médica especializada. Todos quedaron bajo la custodia temporal del Departamento de Empleos y Servicios Familiares de Ohio.

Como resultado de la investigación, los padres y dos abuelos de los menores fueron acusados de poner en peligro a menores, un delito grave de segundo grado por causar presuntamente daños físicos severos. Los cuatro comparecieron ante un juez, quien registró declaraciones de inocencia en su nombre y les impuso una fianza de 300 mil dólares a cada uno, en tanto continúan las investigaciones.

Las autoridades también revisan si la familia había sido reportada anteriormente ante agencias de protección infantil. Vecinos de la zona aseguraron que nunca observaron a los niños desde que la familia se instaló en ese domicilio, ubicado en una carretera apartada y rodeada de vegetación, lo que habría facilitado mantenerlos alejados de la vista pública.

Mientras continúan las diligencias, el caso ha generado conmoción en Ohio por las condiciones en las que fueron encontrados los menores y por el tiempo que, presuntamente, permanecieron ocultos sin que ninguna institución detectara su situación.