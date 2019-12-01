Resalta Ronald Johnson detención en EU de mexicano buscado en Sinaloa por el delito de la violación de un menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 16:56:34

Washington, Estados Unidos, a 17 de abril de 2026.- La colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos permitió la detención de un ciudadano mexicano acusado de un delito grave en Sinaloa, informó el embajador estadounidense Ronald Johnson.

De acuerdo con el diplomático, el arresto fue realizado este viernes por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en coordinación con autoridades mexicanas, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral.

El detenido es buscado por autoridades sinaloenses por su presunta responsabilidad en la violación de una menor de 12 años. Tras su captura, será sometido a un proceso migratorio en territorio estadounidense para su posterior traslado a México, donde deberá enfrentar a la justicia.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Johnson enfatizó que este tipo de acciones reflejan el compromiso conjunto entre ambos países para combatir delitos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales. “Quienes cometen delitos rendirán cuentas”, puntualizó.