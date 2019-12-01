Reprograman nuevamente audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán; se realizará el 10 de julio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 22:48:37

Illinois, Chicago, a 5 de enero de 2026.- La audiencia en la que se daría a conocer la sentencia de Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", programada inicialmente para este viernes, fue pospuesta y ahora se llevará a cabo el próximo 10 de julio, de acuerdo con un documento emitido por la Corte de Chicago.

El hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán se declaró culpable el 11 de julio pasado de múltiples delitos vinculados con el narcotráfico, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

La jueza Sharon Johnson Coleman, adscrita a la Corte del Distrito Norte de Illinois y responsable del proceso judicial, fue quien ordenó el cambio de fecha. La audiencia había sido calendarizada originalmente para el 1 de septiembre de 2025.

La resolución que emita la magistrada tomará en cuenta el nivel de colaboración que Guzmán López haya proporcionado a las autoridades estadounidenses, conforme al acuerdo alcanzado con la fiscalía.

Con esta cooperación, el acusado busca evitar una condena de cadena perpetua, pena que cumple su padre, exlíder del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel internacional.

"El Ratón" se convirtió en el primer hijo de "El Chapo" en aceptar su culpabilidad ante la justicia de Estados Unidos y se comprometió a aportar información relevante sobre la estructura y operaciones de su organización y de las facciones asociadas, señaladas por el trasiego de grandes volúmenes de heroína, cocaína y fentanilo. Incluso, el acuerdo contempla la posibilidad de que testifique contra integrantes de su propia familia.

Como parte del convenio con los fiscales, Guzmán López también aceptó entregar bienes y activos valuados en aproximadamente 80 millones de dólares al gobierno estadounidense.