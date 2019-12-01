Reportan tiroteo contra Consulado de EEUU en Toronto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 11:47:08

Toronto, Canadá, a 10 de marzo 2026.- Las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá fueron atacadas a balazos durante las primeras horas del 10 de marzo, según informó la policía local, que indicó que no se registran heridos ni personas sin vida.

En ese sentido, las autoridades indicaron que alrededor de las 5:29 hora local, recibió informes de que se habían producido disparos contra el consulado estadounidense, situado en una zona céntrica de la ciudad.

Además, dieron a conocer que ya dieron inicio a una investigación y "han localizado pruebas de que un arma de fuego fue disparada" contra el edificio consular.

No obstante, los agentes admitieron que hasta el momento no tienen información sobre los supuestos autores del tiroteo.

El tiroteo contra el consulado estadounidense se produce 11 días después del inicio de los bombardeos de EU e Israel contra Irán, aunque la Policía canadiense no ha vinculado el incidente del martes con la situación en el Medio Oriente.