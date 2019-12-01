Reportan presunta llegada de Flávio Bolsonaro a EEUU; habría aterrizado en Miami

Reportan presunta llegada de Flávio Bolsonaro a EEUU; habría aterrizado en Miami
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 11:48:45
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Miami, Florida, Estados Unidos, a 28 de octubre 2026.- El senador brasileño de ultraderecha, Flávio Bolsonaro, habría aterrizado en Miami, Estados Unidos, a bordo de un jet privado, según informaron periodistas de la AFP.

Según la información disponible, el mismo avión abrís sido visto más temprano en un aeropuerto de Guayaquil, Ecuador.

Cabe señalar que la mencionada aeronave coincide con la descripción que las autoridades argentinas dieron del avión que  transporta a Bolsonaro, tras huir de Brasil vía Argentina.

Previamente se indicó que el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro salió desde el país andino hacia Ecuador en un jet privado tras perder las elecciones presidenciales contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, el Gobierno estadounidense aseguró que le otorgaría un visado especial al ex candidato y a su familia.

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