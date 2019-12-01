Reportan disparos cerca de la Casa Blanca

Reportan disparos cerca de la Casa Blanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 07:58:05
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Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de abril 2026.- El Servicio Secreto de Estados Unidos inició una investigación por un posible tiroteo cerca de la Casa Blanca, durante los festejos de la Pascua.

Los agentes encargados de la seguridad del presidente Donald Trump respondieron a un reporte de disparos en   las inmediaciones del parque Lafayette, detalló la agencia en un comunicado.

Dicho lugar se encuentra justo al norte de la sede presidencia y forma parte del Parque del Presidente.

En la nota de prensa, el Servicio Secreto detalló que se registró el parque y la zona circundante, pero no se encontraron personas relacionadas con el incidente reportado.

Cabe señalar que la Policía de Parques de los EE.UU. y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. se unieron a la agencia federal en la investigación.

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